囲碁の7大タイトルの1つ、王座戦五番勝負の第1局が、神奈川県秦野市で午前10時から始まりました。【映像】井山王座裕太と一力遼棋聖 対局の様子5連覇を狙う井山王座に、タイトル五冠を狙う一力棋聖が挑戦します。王座戦の第1局は、秦野市の「陣屋」で午前10時から始まりました。井山裕太王座（36）は現在、王座を4連覇中で今回、5連覇を狙います。挑戦者の一力遼棋聖（28）は、7大タイトルのうち、棋聖、名人、天元、本因