イエメンの武装組織フーシ派は、参謀総長が死亡したと明らかにしました。イスラエル軍も殺害したと発表しています。フーシ派系のメディアは16日、「イスラエルとの名誉ある戦いに身を投じ、殉教した」などとして、幹部のムハンマド・アル・ガマリ参謀総長が死亡したと伝えました。死亡した経緯については触れられていませんが、その後、イスラエル軍が「8月に実施したフーシ派幹部を標的とした攻撃により、参謀総長が死亡したこと