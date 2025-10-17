リーチ判断の瞬間、偉大な“総帥”に声が聞こえたのか…。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月16日の第1試合にKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）が終盤の逆転でトップを獲得した。逆転の一撃になったのは南3局3本場のアガリ。両面待ちでリーチを打つと誰しもが思ったところ、まさかのシャンポン待ちに受けて、これが大正解。レジェンド解説者も「よくツモった！」と脱帽した。【映像】佐々木寿人、“天の声”？に導かれた