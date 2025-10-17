自民党との連立協議を進めている日本維新の会・吉村洋文代表が「ひるおび」に生出演。連立の条件として、議員定数の削減を約束できなければ合意しないと明言しました。【写真を見る】議員定数削減の約束なければ「合意はしません」維新・吉村代表が生出演で連立の条件を明言【ひるおび】日本維新の会吉村洋文代表：議員定数の削減って政治家からすると言うのは簡単だけど実際は難しいんです。でもそのぐらいの覚悟がないと国家の