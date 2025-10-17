国民民主党の玉木雄一郎代表が１７日、Ｘを更新。「維新は決断したのに国民民主党は決断ができない」という批判に答えた。自民党と日本維新の会が急接近したことを受け、政局のキーマンとずっと言われ続けていた国民民主党の姿勢について一部ネットなどでは批判の声が上がっているが、玉木代表は「一つ一つ確認しながら連携のあり方を決めていきます」というタイトルの文書を投稿。「維新は決断したのに国民民主党は決断でき