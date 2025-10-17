東京・台東区の高校生らが、スマートフォンをかざすと警視庁防犯アプリ「デジポリス」のダウンロード画面が表示されるキーホルダーを開発しました。「デジポリス」は、周囲に痴漢被害を知らせることができる機能などがある警視庁の防犯アプリです。東京・台東区の高校生らが、スマートフォンをかざすと警視庁防犯アプリ「デジポリス」のダウンロード画面が表示される電子タグ内蔵のキーホルダー「Let'sデジポリス」を開発しました