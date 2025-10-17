比較的安全な資産とされる金の価格が最高値を更新です。小売価格は初めて2万3000円台にのせています。大阪市場で取引されている金の先物価格は、取引の中心となる「26年8月もの」が17日付の取引で、1グラムあたり一時2万1899円をつけ、最高値を更新しました。また、小売り価格も上昇しています。金の小売大手・田中貴金属工業が発表した17日の金の店頭小売価格は、1グラムあたり2万3254円で、こちらも最高値を更新し、初めて2万300