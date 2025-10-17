ガールズグループTWICE（トゥワイス）が、ランジェリーファッションを披露した。15日に米ニューヨークのブルックリンで開催された「ビクトリアズシークレットファッションショー2025」の舞台に立った。米国の代表的なランジェリーブランドが実施した同イベントのフォトコールに参加した後、舞台で情熱的なランウエーを披露した。フォトコールから破格なシースルードレスなどでセクシーさをアピール。舞台でもバストを強調したファ