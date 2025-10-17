旭化成は小幅に３日続伸。大和証券は１６日、同社株の投資判断を「３（中立）」から「２（アウトパフォーム）」に引き上げた。目標株価は１１１０円から１４１０円に見直した。医薬品が利益をけん引するとみており、ＩｇＡ腎症治療薬「Ｔａｒｐｅｙｏ」などの成長に期待している。同証券では２６年３月期の連結営業利益は２２７０億円（会社計画２１５０億円）と予想している。 出所：MINKABU PRESS