午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３５０、値下がり銘柄数は１２２２、変わらずは３９銘柄だった。業種別では３３業種中６業種が上昇。値上がり上位にその他製品、倉庫・運輸、水産・農林、食料など。値下がりで目立つのは保険、銀行、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS