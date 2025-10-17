ＶＬＣセキュリティが前日比１５％高となる場面があった。データセクションはきょう、東急不動産ホールディングス傘下の東急不動産とＡＩデータセンター事業における包括的業務提携に向けた覚書を締結したと発表しており、これが思惑買いにつながっているもよう。同社は包括業務提携先のデータセクが運営するＡＩデータセンターのサイバーセキュリティー対策を担うため、