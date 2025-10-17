ヤマタネ [東証Ｐ] が10月17日後場(13:20)に配当修正を発表。26年3月期の上期配当を従来計画の25円→35円(前年同期は1→2の株式分割前で40円)に大幅増額し、年間配当は72.5円になる。 株探ニュース