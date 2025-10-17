東京製鐵 [東証Ｐ] が10月17日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比53.1％減の69.8億円に大きく落ち込んだ。 併せて、通期の同利益を従来予想の172億円→105億円(前期は316億円)に39.0％下方修正し、減益率が45.6％減→66.8％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比79.0％