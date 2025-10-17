17日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝149円97銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円26銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝175円61銭前後と61銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース