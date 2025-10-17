きょう午後１時すぎ、山口市の県道で、歩行者が軽乗用車にはねられる事故がありました。歩行者はけがをしている模様ですが、警察によりますと搬送時、意識はあったということです。事故があったのは、山口市維新公園３丁目の県道で、きょう午後１時すぎ「軽自動車と歩行者の事故で、歩行者がけがをしている」と通行人から消防に通報がありました。警察によりますと道路を歩いていた歩行者が小郡方面から湯田温泉方面に走っていた軽