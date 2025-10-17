きょう17日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『全力!脱力タイムズ』(毎週金曜23:00〜)では、中沢元紀と澤部佑(ハライチ)がゲスト出演する。ハライチの澤部佑オープニングでは、アリタ哲平(有田哲平)が先日、『全力!脱力タイムズ』のレギュラー陣で、ハライチと神田愛花がMCを務める『ぽかぽか』に出演した際に気になったことがあると切り出す。それは「澤部が手を抜いているのでは?」という疑惑。実際に『ぽかぽか』に出演し