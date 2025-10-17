◇秋季高校野球東北大会決勝花巻東３―2八戸学院光星（2025年10月17日花巻球場）花巻東（岩手1位）が八戸学院光星（青森1位）の終盤の猛攻を振り切り、4年ぶり2度目の優勝を飾った。初回、八戸学院光星に先制点を奪われたが、4回無死一塁から5番・万谷堅心（2年）の三塁打で同点とし、6番・久保村冠太（1年）の中前打で勝ち越し。さらに2死三塁から9番・戸倉光揮（1年）の中前打で追加点を挙げた。先発の赤間史弥（2