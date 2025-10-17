カンボジアを拠点とする特殊詐欺グループのトップの中国人ら3人が逮捕されました。このグループによる被害額は半年間でおよそ50億円とみられています。【映像】連行される容疑者の様子銭凌容疑者（38）ら2人はおととし、警察官を装って「あなたの口座が不正利用されている」などとうその電話をし、60代の男女から現金290万円などをだまし取った疑いなどがもたれています。警視庁によりますと、銭容疑者はカンボジアを拠点に