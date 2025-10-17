神戸市北区で2010年10月、高校2年の堤将太さん（当時16）を刺殺したとして、殺人罪に問われた無職の男（32）について、最高裁判所・第2小法廷が男の上告を棄却した。10月14日付。裁判官4人全員一致の意見。これで懲役18年とした一、二審判決が確定する。堤将太さん遺影＜2010年8月撮影＞確定判決によると、男は2010年10月4日夜、神戸市北区筑紫が丘の歩道で、折り畳み式ナイフで将太さんの首や背中などを複数回刺し、殺害した