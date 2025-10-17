「ミッフィー×鳥獣戯画」書店限定グッズが、2025年10月24日より対象書店に登場！「ミッフィー」と「鳥獣戯画」のユーモラスなコラボデザインをモチーフにした、マルシェバッグなど日常づかいに便利なグッズがラインナップされます☆ マリモクラフト「ミッフィー×鳥獣戯画」書店限定グッズ 発売日：2025年10月24日(金)※一部店舗では発売日が異なる場合があります種類：全7種購入特典：「クリアしおり」を1枚プレ