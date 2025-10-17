津山市役所 岡山県津山市がマイナンバーカードの再発行を申請した住民に対し、別人の顔写真が載ったカードを交付していたことが分かりました。 津山市によりますと、2025年9月25日、勝北支所を訪れた住民がマイナンバーカードを「特急発行」で申請しました。10月1日、住民が「届いたマイナンバーカードの顔写真が違う」として勝北支所を訪れ、誤交付が発覚しました。 津山市