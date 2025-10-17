柿澤勇人と吉沢亮がダブルキャストで主演を務めるミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』が、東京・EX THEATER ARIAKEにて2026年7月〜8月上演されることが決定し、コメントが到着。本作は同年8月〜9月に愛知、大阪でのツアー公演も実施される。【写真】人気ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』が日本版演出で上演決定公演ビジュアル本作は第71回トニー賞でミュージカル作品賞・ミュージカル脚本賞・オリジナル