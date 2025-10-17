グランベリーパークにて、2025年も「スヌーピー」のクリスマスイベント＆アイスリンクを開催！クリスマス期間限定のイベント“SNOOPY CHRISTMAS 「BIG GIFT」“と、”SNOOPY ICE ARENA 「WINTER BIG FUN」”が実施されます☆ グランベリーパーク“SNOOPY(スヌーピー) CHRISTMAS 「BIG GIFT」“ 開催期間：2025年11月8日（土）〜12月25日（木）場所：グランベリーパーク 東京・町田市にある、渋谷駅より田園