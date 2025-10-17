17日朝、函南町のコンビニエンスストアで、店員を刃物で脅して現金を奪い取ろうとしたとして、警察は43歳の男を逮捕しました。強盗未遂の疑いで逮捕されたのは、函南町平井に住む職業不詳の男（43）です。警察によりますと、男は17日午前7時50分ごろ、函南町平井の「セブンイレブン函南平井店」に押し入り、店員に刃体の長さが約10cmの刃物で脅して、現金を奪い取ろうとした疑いがもたれています。男は店員を脅した後、何も取らず