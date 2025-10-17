またもや“迷惑行為”に巻き込まれてしまった「くら寿司」（画像：X「無添くら寿司【公式】」アカウントより）【写真】くら寿司が出した「厳しい声明」この1週間、回転寿司チェーンの「くら寿司」をめぐるさまざまなニュースがネット上に飛び交いました。まず報じられたのは、大阪・関西万博店に関するポジティブなニュース。同店は開幕後から予約殺到している様子がたびたび報じられていましたが、閉幕を前に累計来店者数が30万人