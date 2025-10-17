◆みやざきフェニックス・リーグＤｅＮＡ―巨人（１７日・生目第２）巨人の打線が３回に猛攻を見せた。１点を追う３回に育成右腕の清水から無死満塁の好機をつくると、門脇が押し出し四球を選んで同点に。続く中山が右前適時打を放って、勝ち越した。リチャードの押し出し死球で追加点を奪うと、なおも無死満塁でティマが中越えの２点二塁打。さらに荒巻の右犠飛でリードを広げた。この回６得点で逆転に成功した。