µð¿Í¤ÎµåÃÄ²Î¡Öµð¿Í·³¤Î²Î¡½Æ®º²¤³¤á¤Æ¡½¡×¤Î½éÂå²Î¤¤¼ê¤òÌ³¤á¤¿²Î¼ê¤Î»°Âë½ß¡Ê£¹£±¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶èÁí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ²Î¼ê¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè£µ£²²ó²ÎÍØº×¡Á²Î¤ÏÀ¤¤Ë¤Ä¤ì¡Ä¾¼ÏÂ£±£°£°Ç¯¡¦Àï¸å£¸£°Ç¯¡Á¡×¤ÎÃë¤ÎÉô¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡££¶·î£³Æü¤Ë»àµî¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£¹¡Ë¤ÎÄÉÅé¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢µð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¦¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ë¡Ö¡Ø»°Âë¤µ¤ó¡¢¤³¤ìÃå¤Æ¤¤¤±¡Ù¤È£µ£°Ç¯Á°¤Ë¤â¤é