◆みやざきフェニックス・リーグＤｅＮＡ―巨人（１７日・生目第２）巨人の森田駿哉投手がＤｅＮＡ戦で先発。２回３安打１失点、４奪三振で降板した。初回は、いきなり先頭の田内に左中間への三塁打を浴びて、２番・九鬼の左犠飛で先制点を許した。それでも３番・高見沢を空振り三振。４番・井上には右翼線二塁打を浴びたが、５番・伊藤光を右飛に打ち取った。２回も先頭の安打や四球で無死一、二塁としたが、８番・小笠原