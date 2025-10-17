日本サッカー協会は１７日、カタールで行われるＵ―１７Ｗ杯のメンバーを発表した。大会は１１月３日から２７日まで開催。４８チームが参加し、決勝は２２年カタールＷ杯の決勝も行われたハリファ国際スタジアムで開催される。グループＢの日本は１１月３日に初戦のモロッコ、同６日にニューカレドニア、同９日にポルトガルと対戦する。メンバー発表会見に出席した広山望監督は「このＷ杯での活躍で、自分のバックグラウンドを