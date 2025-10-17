村山富市元総理がきょう午前、大分市内の病院で亡くなりました。101歳でした。村山富市元総理はきょう午前11時28分、大分市内の病院で老衰のため亡くなりました。101歳でした。村山元総理は1924年、大分市に生まれ、1972年に当時の社会党から衆議院に出馬。初当選を果たしました。1994年、自・社・さきがけの連立政権で第81代内閣総理大臣に就任。在任中には、阪神淡路大震災などの対応にあたりました。また、戦後50年の村山談話を