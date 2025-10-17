三木町観光協会提供 香川県三木町観光協会は17日、白山小学校の児童が育てた小麦「農林26号」を使用した「二六素麺」を10月25日に限定販売すると発表しました。 香川県によりますと、農林26号は昭和15年に香川県が優良品種に奨励して栽培が始まった品種です。昭和30年から40年にかけて県内でシェア1位を占めていました。 三木町によりますと、香川県農業試験場に100ｇだけ保管されていた小麦をそうめん職人が栽培して