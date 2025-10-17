2025年10月18日(土)、大阪・長居にあるヨドコウ桜スタジアムで「アサヒスーパードライ CHALLENGE MATCH JAPAN XV対オーストラリアA代表戦」が開催。これに先駆け、10月14日にグランフロント大阪 うめきた広場で「ラグビー日本代表応援トークショー＆ライブ」が行われ、多くのラグビーファンや通行客が集まった。【写真】“関西ラグビー愛”を爆発させる大西将太郎さん(左)と田中史朗さん(右)日本ラグビーの次世代スター・JAPAN XV