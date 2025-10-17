雲南省普洱駅で中国ラオス鉄道の列車を待つ人たち。（９月２０日撮影、昆明＝新華社記者／邢広利）【新華社昆明10月17日】中国国有鉄道会社、中国国家鉄路集団傘下の中国鉄路昆明局集団は16日、雲南省昆明市とラオスの首都ビエンチャンを結ぶ「中老鉄道」の開業から15日までに、ラオスやタイなど115カ国・地域からの越境旅客数が延べ60万人を超えたと明らかにした。今年の越境旅客数は20万4千人となり、年々増加して