東京・歌舞伎町の路上で大麻リキッドを所持したとして大相撲の元力士「若麒麟」で自称プロレスラーの鈴川真一容疑者が、警視庁に逮捕されていたことがわかりました。麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは大相撲の元力士「若麒麟」で自称プロレスラーの鈴川真一容疑者(42）です。捜査関係者によりますと、鈴川容疑者は、2025年5月中旬ごろ、新宿区歌舞伎町の路上で大麻リキッド0.1グラムが入った容器1本を所持していた疑いがもたれ