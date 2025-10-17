１７日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４１５．４２ポイント（１．６０％）安の２５４７３．０９ポイントと続落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１５５．００ポイント（１．６７％）安の９１０４．４６ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は１５３１億７１８０万香港ドルとなっている（１６日前場は１５６１億８０２０万香港ドル）。投資家の慎重スタンス