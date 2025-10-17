旧社会党の村山富市元総理大臣が、大分市内の病院で老衰のため亡くなったことがわかりました。101歳でした。【映像】村山富市元総理大臣（101）死去村山元総理は1924年3月3日に大分市で生まれました。地方議員を経て、1972年の衆議院選挙で社会党から出馬し、初当選しました。1993年に社会党委員長に就任し、細川連立内閣の一翼を担いましたが、1994年4月の羽田内閣での社会党外し、いわゆる「改新」騒動に反発して連立政権