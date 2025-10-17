自民党の高市総裁は靖国神社の秋の例大祭に合わせ、玉串料を私費で納めました。期間中の参拝は見送る方針です。【映像】｢みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会｣が集団参拝する様子「高市総裁からは、私の思いも託してお参りをするように」（自民・有村総務会長）高市氏は、総理大臣に選出された場合の外交への影響などを考慮し、参拝は見送る判断をしたものとみられます。一方、石破総理は「内閣総理大臣石破茂」の名前で