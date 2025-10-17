東京・歌舞伎町で「大麻リキッド」を所持したとして元十両力士の男が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、元十両の若麒麟、鈴川真一容疑者（42）で、ことし5月、新宿区歌舞伎町で大麻成分を含む液体「大麻リキッド」およそ0.1グラムが入った容器1本を所持した疑いがもたれています。警視庁によりますと、警察官が職務質問したところ、ズボンのポケットから液体の入った容器が見つかり、その後、中身の鑑定をしたところ、大麻