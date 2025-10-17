自民党と社会党、新党さきがけの連立政権で1994年、社会党出身としては終戦直後以来、47年ぶりに首相に就任した村山富市（むらやま・とみいち）氏が17日午前11時28分、老衰のため大分市内の病院で死去した。101歳。葬儀・告別式は近親者のみで行う。大分市出身。明治大専門部に進学、学徒出陣で入隊後に終戦を迎えた。卒業後、大分県職員労働組合で労働運動に加わり、社会党に入党。55年の市議選に当選し、政治家としての一歩