日本サッカー協会は10月17日、U-17ワールドカップに臨むU-17日本代表のメンバーを発表した。同大会はカタールで開催。廣山望監督が率いる日本は、グループステージ（B組）でモロッコ、ニューカレドニア、ポルトガルと対戦する。世界の大舞台に挑む21人は以下のとおり。GK１村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）12松浦大翔（アルビレックス新潟U-18）21平野稜太（大分トリニータU-18）DF２藤田明日翔（川崎フロンターレU-18