10月17日朝、静岡県函南町内のコンビニエンスストアで店員に刃物を示し現金を脅し取ろうとした疑いで、43歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】強盗未遂事件があったコンビニエンスストア＝静岡・函南町 強盗未遂の疑いで緊急逮捕されたのは、函南町平井に住む職業不詳の男（43）です。警察によりますと、男は17日午前7時50分頃、函南町平井にあるコンビニエンスストアの店舗内で、男性店員（69）に刃物を示して現金を要求し