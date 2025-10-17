米・ニューヨーク在住のフリーアナウンサーの大橋未歩（47）が17日放送のTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に出演。日本が世界に誇れるモノを語った。2015年に当時テレビ東京の社員だった上出遼平氏と再婚し、23年に米国に移住した大橋。「理想の休日」を紹介するコーナーでは、日本での“くいだおれ旅”を希望した。その理由に「日本の食は世界一」とした上で「グルメな方は絶対日本にいた方がいいと