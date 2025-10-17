ウナギの国際取引規制に関する議論を巡り、小泉農相は１７日の閣議後記者会見で、ワシントン条約で規制対象となる「付属書２」への掲載について「ウナギ全種の掲載には反対」と述べ、改めて反対の立場を示した。条約では、絶滅の恐れがある野生動植物の国際取引を規制している。条約事務局は１５日、資源保護を理由にウナギ全種類を付属書２の対象にすべきだと主張した欧州連合（ＥＵ）の提案について、採択を勧告する最終評価