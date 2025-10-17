ドジャースは１６日（日本時間１７日）、本拠地ロサンゼルスでのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）第３戦に３―１で勝って対戦成績を３勝とし、２年連続のワールドシリーズ（ＷＳ）進出に王手をかけた。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で初回に右翼線三塁打を放ち、先制のホームを踏んだ。佐々木朗希投手（２３）は９回に５番手で登板し、三者凡退で３セーブ目をマークした。試合後、大谷と山本につい