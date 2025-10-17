モデルで女優の大友花恋が１７日までに自身のＳＮＳを更新。冬のコーディネートを公開した。インスタグラムで「可愛すぎた楽しかったこのアウターとかとか、この冬いっぱい活躍してもらっちゃおう」とつづって、ショートカットにグレーのアウター、グレーのパンツ姿をアップした。この投稿には「暖かそう」「超かわちい」「大人花恋ちゃんに凄（すご）く似合ってる」「もふもふアウター」「顔小さいですね〜」などの声が