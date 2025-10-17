浅口市役所 岡山県浅口市が集合住宅の水道料金・下水道料金を誤って徴収していたことが17日、分かりました。 浅口市によりますと、2011年12月分から2025年8月分まで、集合住宅の2部屋の料金を誤って徴収していました。退去した人を含めた4世帯に計39万8450円を還付し、計39万9920円を請求したということです。 2025年7月、転出による閉栓処理をした際、水道メーターの番号がシステム上の登録内容と一致して