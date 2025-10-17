米株価指数先物時間外取引一段安、米地銀融資問題が新たな懸念材料に 東京時間13:29現在 ダウ平均先物DEC 25月限46011.00（-149.00-0.32%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6639.00（-29.75-0.45%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限24718.00（-113.25-0.46%）