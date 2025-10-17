ロッテは１７日、２６年春季キャンプについてチーム強化を目的にキャンプ地を変更して実施することを発表した。１軍は一次キャンプを都城市、二次キャンプを糸満市、２軍は一次キャンプを石垣市、二次キャンプを都城市で行う。