村山富市（むらやま・とみいち）元首相が死去したことが１７日、分かった。１０１歳だった。社会党委員長などを歴任し、１９９４〜９６年に首相を務めた。任期中には、９５年１月の阪神大震災に対応するなどした。村山氏は、１９２４年３月、大分市に生まれ、大分市議２期、大分県議３期を経て、７２年衆院選で旧大分１区から初当選。通算８期務めた。９４年６月の羽田内閣総辞職後、自民、社会、新党さきがけの３党に推され