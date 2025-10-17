絶滅の恐れがある野生動物などの取引を規制するワシントン条約の事務局が、全てのウナギを規制の対象にすべきとの評価を示しました。【映像】小泉農水大臣、うなぎ属全種「付属書2」への掲載に言及EU（＝ヨーロッパ連合）などは、資源保護や持続的な利用のために、食用のニホンウナギを含む全ての種のウナギについて国際取引の規制の対象にすべきと提案しています。ワシントン条約の事務局は15日、この提案について「採択を